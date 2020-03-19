ترامب: الولايات المتحدة صادقت على استخدام علاج لمعالجة المصابين بكورونا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة صادقت على استخدام دواء كلوروكين المستخدم ضد الملاريا، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى «نتائج أولية مشجعة للغاية».

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض «سيكون بوسعنا توفير هذا الدواء بشكل شبه فوري»، معتبرا أن ذلك قد «يبدل الوضع» بالنسبة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنّ العالم يدفع «غالياً ثمن» بطء الصين بتقديم معلومات حول كورونا المستجد، مضيفًا أنّ المشهد «لكان أفضل بكثير لو علمنا كل ذلك قبل أشهر، كان بالإمكان احتواؤه في منطقة في الصين انطلق الفيروس منها»، مكررا لمرة جديدة استخدام عبارة «الفيروس الصيني».

لكن ترامب بخصوص علاج فيروس كورونا المستجد قال أيضًا: إن «إدارة الأغذية والأدوية قلصت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام».

وأشار ترامب إلى أن «إدارة الأغذية والدواء تعمل على مدار الساعة للتوصل للقاح لعلاج كورونا، وأصدرت أمرا لها بتخطي الحواجز الإدارية».

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه وجه «إدارة الأغذية والأدوية الأميركية بإزالة أية معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعّال لفيروس كورونا».