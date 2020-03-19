ترامب: إدارة الأغذية والدواء قلصت الفترة المطلوبة لإنتاج لقاح لعلاج كورونا من أشهر لأيام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض. (فرانس برس)

الرئيس الأميركي يعلن الآن من البيت الأبيض أن «إدارة الأغذية والأدوية قلصت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام».

وأشار ترامب إلى أن «إدارة الأغذية والدواء تعمل على مدار الساعة للتوصل للقاح لعلاج كورونا، وأصدرت أمرا لها بتخطي الحواجز الإدارية».

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه وجه «إدارة الأغذية والأدوية الأميركية بإزالة أية معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعّال لفيروس كورونا».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء أنّ فرضية وصول نسب البطالة إلى 20% في الولايات المتحدة بسبب تداعيات الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد، تتعلق فقط بـ«أسوأ السيناريوهات».

وكان وزير الخزانة ستيفن منوتشين أشار الثلاثاء إلى هذه النسبة لدى حديثه أمام أعضاء الكونغرس من أجل إقناعهم بدعم خطة الحوافز التي قدّمتها إدراة ترامب، بحسب «فرانس برس»

«بعيدة جدا»

وفي حال وصول نسب البطالة إلى 20%، فإنّ ذلك يعني ضعف النسبة التي عرفتها الولايات المتحدة في 2009 إثر الأزمة المالية، ويعني أيضاً أكثر بنحو ستة أضعاف من النسبة الحالية 3,5%.

وشدد الرئيس الأميركي على أنّ بلاده «بعيدة جداً» عن تلك النسب. كما أعلن ترامب «تعليق» عمليات الإخلاء وحالات الرهن العقاري. وقال إنّ «وزارة الإسكان ستأتي بإغاثة فورية للمستأجرين والملّاك عبر تعليق كل عمليات الإخلاء وحالات الرهن العقاري حتى نهاية أبريل».