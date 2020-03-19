إيطاليا ستمدد «إجراءات العزل» إلى ما بعد 3 أبريل في مواجهة تفشي فيروس «كورونا»

رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي الخميس أن إجراءات العزل المفروضة منذ أسبوع في إيطاليا، الدولة الأوروبية التي تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد، «ستمدد إلى ما بعد موعدها المقرر في 3 أبريل».

وبحسب فرانس برس، قال في حديث لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الخميس إن «الإجراءات التي اتخذناها سواء تلك التي أدت الى إغلاق قسم كبير من الشركات ووقف أنشطة فردية في البلاد أو المتعلقة بالمدارس لا يمكن إلا أن تمدد الى ما بعد موعدها».

حصيلة غير مسبوقة

وكان الفيروس الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر بالصين، قد أدى إلى وفاة 475 شخصا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الأخيرة في أسوأ حصيلة تسجل في بلد واحد خلال يوم كما أعلن الأربعاء الدفاع المدني.

ووصل عدد الوفيات في إيطاليا حتى الأربعاء إلى ثلاثة آلاف جراء هذا الوباء في حصيلة تقارب تلك التي سجلت في الصين (أكثر من 3200 وفاة) حيث ظهر كوفيد-19. وسجلت أجهزة الصحة الإيطالية 4207 إصابات جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة وهو رقم لم يسجل من قبل.