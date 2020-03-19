لأول مرة.. الصين لا تسجل إصابات جديدة بـ«كورونا» محليا

سيارة تنتظر الإشارة الضوئية للمرور عند تقاطع طرق في ووهان الصينية مصدر فيروس كورونا، 10 مارس 2020، (ا ف ب)

أعلنت الصين اليوم الخميس، عدم تسجيل أيّ إصابة جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في سابقة من نوعها منذ بدأت بكين بإحصاء الإصابات في يناير الماضي، لكن الدولة التي ظهر بها الفيروس سجّلت بالمقابل ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج.

وقالت لجنة الصحّة الوطنية إنها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لأشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد، وهذه أعلى حصيلة يومية تسجّل في البلاد منذ أسبوعين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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وبحسب اللجنة، فإنّ القسم الأكبر من الإصابات الجديدة سجّل في بكين (21 حالة) تليها مقاطعة غوانغدونغ في جنوب البلاد (9 حالات) ثم شانغهاي (حالتان) في حين سجّلت الإصابتان المتبقيتان في مقاطعتي هيلونغجيانغ (شمال شرق) وتشجيانغ (شرق).

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 189 حالة، ولمنع نشر هؤلاء الوباء مجددا في البلاد، فرضت السلطات حجرا صحيا إلزاميا على كل شخص يصل إلى البلاد من الخارج.