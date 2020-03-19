جونسون لا يستبعد إغلاق لندن لاحتواء «كورونا»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن حكومته لا تستبعد اتخاذ أي إجراء، وذلك ردًا على سؤال عما إذا كان سيتخذ قرارا بـ«إغلاق لندن لعدم التزام الناس بتجنب التجمعات».

وألح الصحفيون على جونسون خلال مؤتمر صحفي، حول ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإغلاق لندن حيث لا تزال الحانات ووسائل النقل العام والشركات تعج بالناس، فرد قائلًا:«قلنا دائمًا إننا سنقوم بالإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب» حسب وكالة «رويترز».

اقرأ أيضا توصيات حكومية بريطانية بـ«إجراءات أقسى» في مواجهة كورونا

وأضاف «يبذل الكثير من الناس جهودًا بطولية حقيقية للامتثال للنصيحة التي قدمناها، ولكن كما قلت نحن نبقي كل شيء قيد المراجعة المستمرة».

وفيما يتعلق باقتراح فرض قيود بقوة القانون على حركة تنقل الأشخاص في لندن أو في أي مكان آخر، قال جونسون «إنها إحدى السمات الرائعة في حياتنا أننا لا نميل إلى فرض هذه الأنواع من القيود على الناس في هذا البلد، لكن علي أن أخبرك بأننا لن نستبعد أي شيء».

وأضاف «نرغب بالتأكيد في بحث اتخاذ إجراءات أكثر وأسرع حينما يكون ذلك ضروريًا لكسر ذروة الوباء وحماية هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتقليل الخسائر والحد من المعاناة».