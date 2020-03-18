«فرانس برس»: وفيات «كورونا» في العالم تجاوزت 8 آلاف حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 03:16 مساء
طبيب يفحص أشعة مريض بحجر صحي في ووهان وسط الصين, 3 فبراير 2020 (الإنترنت)

أسفر وباء كورونا المستجد عن وفاة أكثر من ثمانية آلاف شخص في العالم، حسب إحصاء لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، استندت فيه لأرقام رسمية.

وحتى الساعة الثانية عشر بالتوقيت العالمي، اليوم، تأكدت وفاة ثمانية آلاف و92 حالة مصابة بالوباء، غالبيتها في أوروبا (3422) وآسيا (3384).

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ومع وفاة 684 مصابا إضافيا في الساعات الـ24 الاخيرة من اصل 78 الفا و766 مصابا، فان أوروبا هي القارة التي تشهد التفشي الأسرع للفيروس الذي بدأ انتشاره من الصين، منذ أواخر العام الماضي.

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