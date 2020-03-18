«يونسكو»: نصف تلاميذ وطلاب العالم لا يذهبون للمؤسسات التعليمية بسبب «كورونا»

شعار منظمة يونسكو. (أرشيفية: الإنترنت).

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) أن أكثر من 850 مليون شخص في العالم، أي نحو نصف عدد التلاميذ والطلاب، اضطروا حتى أمس الثلاثاء إلى البقاء في منازلهم من دون إمكان التوجه الى مؤسساتهم التعليمية بسبب وباء كورونا.

وقالت اليونسكو إنه بسبب الإغلاق الكامل للمدارس والجامعات في 102 بلدا، والاغلاق الجزئي في 11 بلدا آخر بسبب الوباء، فان عدد من حرموا الدراسة تجاوز الضعف في أربعة ايام ويتوقع أن يزداد في الأيام المقبلة، ما يشكل تحديا غير مسبوق لقطاع التعليم، حسبما نقلت «فرانس برس» عن المنظمة.