بايدن يقترب من منافسة ترامب في الانتخابات الأميركية بعد الفوز في 3 ولايات

نائب الرئيس الاميركي السابق جو بايدن متحدثا في كارولاينا الجنوبية في 29 فبراير 2020. (فرانس برس).

حقق نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ثلاثة انتصارات حاسمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي متقدما بفارق كبير على منافسه بيرني ساندرز، مما يجعله أقرب من أيّ وقت مضى إلى نيل ترشيح حزبه لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر المقبل.

فيما تنشغل الولايات المتحدة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، منح الناخبون بايدن فوزا كبيرا في فلوريدا التي تتضمن عددا كبيرا من المندوبين، وكذلك في إيلينوي وأريزونا.

وحسب وكالة فرانس برس، فإن هذا الفوز لبايدن يعكس ذلك رغبة العديد من الديمقراطيين في الالتفاف حول شخصية معتدلة تنافس الرئيس الجمهوري ترامب بعدما انسحب عدة مرشحين ديمقراطيين في الأسابيع الماضية ودعوا ناخبيهم إلى التصويت لبايدن.

نسب الفوز

في فلوريدا فاز بايدن بنسبة 62% مقابل 23% لساندرز، السيناتور عن فيرمونت.

كما فاز بايدن على ساندرز في إيلينوي، الولاية الصناعية الواقعة في شمال شرق البلاد، بحسب توقعات لشبكات تلفزيون أميركية.

وإثر صدور نتائج هاتين الولايتين قال بايدن في تغريدة على تويتر: شكراً فلوريدا وشكراً إيلينوي.

وفي أريزونا الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد، والتي كانت آخر من أغلق صناديق الاقتراع الثلاثاء كان بايدن يتجه إلى فوز ثالث نهائي، ليحقق فوزه التاسع عشر في عمليات الانتخاب الـ24 الماضية.

ليلة جيدة

وقال بايدن في حديث تلفزيوني من منزله في ديلاوير: لقد شهدت حملتنا ليلة جيدة جدا. وأضاف: لقد اقتربنا من نيل تسمية الحزب الديمقراطي لخوض السباق الرئاسي، ونقوم بذلك عبر بناء تحالف واسع من أجل الفوز في نوفمبر.

الفوز يشكل تغييرا مفاجئا في حملة بايدن التي بدت لمدة شهر متعثرة بعدما حقق نتائج متواضعة في الولايات التي افتتحت عملية التصويت.

لكن بعد سلسلة انتصارات في ولايات مهمة بدءا بولاية كارولاينا الجنوبية في أواخر فبراير وصولا إلى الفوز الذي تحقق أمس الثلاثاء، بات بايدن متقدما في عدد أصوات المندوبين الذين سينتخبون رسمياً مرشّح الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية.

فقد ضمن أصوات أكثر من نصف الأغلبية اللازمة لحسم المعركة بينه وبين ساندرز وهي 1991 مندوباً.

وبلغ عدد أصوات المندوبين الذي ناله بايدن بعد نتائج الثلاثاء 1147 مقارنة مع 861 لساندرز بحسب إحصاء أعدته جريدة نيويورك تايمز.