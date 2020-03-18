رسميا.. ترامب مرشحا عن الحزب الجمهوري لولاية رئاسية ثانية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحدثًا في البيت الأبيض، 10 فبراير 2020، (فرانس برس)

اجتاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لولاية رئاسية ثانية، وهو إجراء شكلي في حملة إعادة انتخابه.

وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل في تغريدة على موقع تويتر، الثلاثاء: تهانينا لدونالد ترامب على حصوله رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة. وأضافت أنّ ولايته (فلوريدا) منحته لتوّها عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

اقرأ أيضا: بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في أريزونا

وتابعت ماكدانيل: حزبنا متّحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن مستعدّون لأربع سنوات جديدة.

ترشيح مضمون

وفي الولايات المتحدة يتعيّن حتى على الرئيس المنتهية ولايته أن يخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للحصول على ترشيحه لولاية ثانية.

ولم يكن ترامب، الذي يخوض في 3 نوفمبر المقبل معركة إعادة انتخابه، مهدّداً يوماً بعدم الحصول على ترشيح حزبه لولاية ثانية.

وبعد انسحاب اثنين من ثلاثة مرشحين نافسوا الرئيس في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لم يبق رسمياً في هذه الانتخابات من منافس سوى الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس بيل ويلد الذي لم يحرز أي نتيجة تذكر.

وتخلت بعض الولايات عن تنظيم انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري لعدم وجود منافسة جدية.