تركيا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

صور تعبيرية عن فيروس كورونا المستجد.

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول وفاة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن أعداد المصابين ارتفعت إلى 98 شخصا.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، خلال مؤتمر صحفي، «اليوم، فقدنا أول مريض في حربنا ضد فيروس كورونا»، مشيرا إلى أن المتوفي رجل عمره 89 عاما، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن أعداد المصابين بالفيروس تضاعفت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة إذ ارتفعت من 47 إلى 98 إصابة، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الغالبية العظمى من المصابين يتماثلون للشفاء».

وشددت تركيا إجراءاتها لمكافحة الوباء بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد وتعليق الرحلات الجوية من وإلى 20 دولة وإغلاق الأماكن الثقافية في البلاد، بما في ذلك دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية، وإغلاق المطاعم التي تعزف فيها موسيقى حية، ومقاهي النارجيلة ومقاهي الإنترنت ومدن الملاهي والمسابح والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والملاهي الليلية والحانات والمراقص، إضافة إلى المدارس والجامعات.