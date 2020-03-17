هذا ما نعرفه عن تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد

امرأة تحمي وجهها بمنديل تستمع من شرطيين للتعليمات الجديدة بعد الإغلاق في مرسيليا، فرنسا، 17 مارس 2020. (أ ف ب)

بالتزامن مع إعلان الصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، العمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، ذكرت مسؤولة رفيعة المستوى بمنظمة الصحة العالمية إنه من المرجح التوصل إلى اللقاح قريبا.

وفي لقاء مع «بي بي سي»، قالت مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بالمكتب الاقليمي الدولي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة داليا سمهوري، إن المنظمة بالتعاون مع شبكة من الخبراء عالميين في مجال الصحة يتوقعون التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قريبا، ولكنها لم مدى زمنيا محدداً.

اختبارات سريرية

لكن التوصل إلى اللقاح لا يعني استخدامه بشكل سريع، فبحسب المسؤولة نفسها «لن يتم استخدامه بشكل سريع حتى يتم التأكد من سلامته والفئات العمرية والأشخاص الذين سيتم استخدام اللقاح عليهم».

وقررت الصين، الثلاثاء، السماح رسميًّا ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد الفيروس. وقال التلفزيون المركزي الصيني إن فريقًا من الباحثين بقيادة الأكاديمي تشين واي حصل على موافقة ببدء الاختبارات السريرية.

بين برلين وواشنطن

وبعد نشر تقارير صحفية عن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستحواذ على لقاح مضاد لفيروس كورونا تطوره شركة ألمانية، وغضب برلين من ذلك، تعتزم المفوضية الأوروبية دعم شركة (كيورفاك-Curevac) الألمانية للأدوية بما يصل إلى 80 مليون يورو في أبحاثها الرامية إلى تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب شبكة «DW» الألمانية على الإنترنت.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، الاثنين، على تويتر أن «المفوضية دعمت أبحاث الشركة مبكرا وستعاود مساعدتها مرة أخرى الآن». وجاءت تغريدة السياسية الألمانية بعد أن أجرت هي وماريا غابريل، المفوضة الأوروبية للأبحاث العلمية، محادثة هاتفية مع مسؤولي الشركة الألمانية. وأضافت فون دير لاين أن المهم هو التوصل بأسرع ما يمكن إلى عقار «يساعد العالم أجمع».

وكانت تقارير صحفية في ألمانيا قد ذكرت، الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تسعى إلى الحصول على لقاح من إنتاج الشركة تكون حقوق استخدامه حصرية للولايات المتحدة، وذكرت هذه التقارير أن الحكومة الأمريكية عرضت على الشركة الألمانية مبلغا كبيرا من المال لهذا الغرض.

وذكرت المفوضية في بيان أن الدعم المالي يمكن أن يكون في شكل ضمان من الاتحاد الأوروبي للشركة الألمانية للحصول على قروض من بنك الاستثمارات الأوروبي.

وتعمل شركة CureVac للتكنولوجيا الحيوية على إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) منذ عدة أسابيع. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الشركة تورستن شولر: «التوصل إلى هذا اللقاح على سلم أولوياتنا منذ يناير الماضي»، مضيفاً أن الشركة واثقة من تقديم اللقاح حتى الصيف المقبل، حيث يمكن اختباره سريرياً بعد ذلك».

35 شركة

وقالت تقارير إعلامية إن نحو 35 شركة ومؤسسة طبية مرموقة تعمل على تطوير اللقاح، من بينها أربع جهات تجري اختبارات على حيوانات. وفي سياق قريب، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي إلى ظهور ابتكار روسي – ياباني للكشف السريع عن الفيروس في أبريل المقبل.

ومع تراجع عدد الإصابات بالفيروس في الصين، باتت دول أوروبا بؤرة انتشاره، لا سيما في كل من إيطاليا وإسبانيا التي سجلت فيهما مئات من حالات الوفيات. وأسفر الوباء حتى الآن عن وفاة 7 آلاف شخص حول العالم، بينما تشهد أوروبا ارتفاعًا سريعًا في أعداد المرضى في الأيام الأخيرة.