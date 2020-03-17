الاتحاد الأوروبي يوافق على إغلاق حدوده الخارجية لمدة شهر لمنع انتشار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 10:35 مساء


قال زعماء الاتحاد الأوروبي بعد قمة عبر الفيديو يوم الثلاثاء إنهم اتفقوا على إغلاق الحدود الخارجية لأوروبا لمدة 30 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا لكنهم اتفقوا على إقامة مسارات سريعة عند حدود بلادهم لمواصلة حركة السلع.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي إن مسألة تطبيق إغلاق الحدود أمام المواطنين القادمين من دول أخرى تعود إلى الدول الأوروبية، وفق «رويترز».

وأضافت: «العدو هو الفيروس وعلينا الآن أن نبذل كل ما في وسعنا لحماية شعوبنا وحماية اقتصاداتنا.. نحن مستعدون لعمل كل ما هو مطلوب. لن نتردد في اتخاذ إجراءات إضافية مع تطور الوضع».
 

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