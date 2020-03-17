أول وفاة في البرازيل لمصاب بفيروس «كورونا» المستجد.. والرئيس يندد بــ«الهستيريا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 08:14 مساء
الرئيس البرازيلي يلتقط صورة سيلفي خلال تجمع مؤيد له في برازيليا, 15 مارس 2020. (أ ف ب)

أكدت البرازيل الثلاثاء أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في وقت أعلنت ولايتا ساو باولو وريو دي جانيرو حال الطوارئ بسبب تفشي الوباء، فيما ندد الرئيس جايير بولسونارو بما وصفه بـ«هستيريا» بسبب الأزمة المتفاقمة.

وأعلنت السلطات أن المصاب الذي توفي الإثنين في ساو باولو والبالغ 62 عاما كان يعاني من مشاكل صحية، بحسب «فرانس برس».

بوتين: ابتكار «روسي – ياباني» للكشف السريع عن فيروس كورونا في أبريل​

وأفادت شبكة «غلوبو» التلفزيونية الإخبارية بأنه كان يعاني من داء السكري ومن ارتفاع ضغط الدم. وصرّح حاكم ساو باولو برونو كوفاش لمحطة «سي بي ان» الإذاعية «للأسف، يظهر هذا الامر مدى خطورة هذا الوباء، خلافا لما يعتقده البعض»، وذلك في انتقاد مبطّن للرئيس البرازيلي الذي انتقد طريقة تعامل حكومات الولايات مع الجائحة على خلفية إعلان ولايتي ساو باولو وري دي جانيرو حال الطوارئ.

وقال بولسونارو اليميني المتطرف خلال مقابلة مع محطة «راديو توبي» الإذاعية إن «الناس يتصرّفون كأنها نهاية العالم». وأضاف الرئيس البرازيلي «يتّخذ بعض حكام الولايات تدابير ستلحق ضررا كبيرا باقتصادنا... ليست المشكلة وجود تجمّعات هنا وهناك. علينا خفض الهستيريا». وخلال المقابلة أعلن الرئيس البرازيلي أنه سيقيم «حفلة صغيرة» السبت للاحتفال بعيده الخامس والستين، قائلا «الحياة تستمر»، وذلك على الرغم من توصيات الخبراء والأطباء بضرورة تجنّب التجمّعات.

تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» في مركز الأمم المتحدة بفيينا​

وتعد البرازيل أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية ويبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة، وقد سجّلت 234 إصابة بفيروس كورونا غالبيتها في ولايتي ساو باولو وريو دي جانيرو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: ابتكار «روسي – ياباني» للكشف السريع عن فيروس كورونا في أبريل
دولى
رياض اللافي لـ«بوابة الوسط»: مؤيد في ليبيا وسط الأهل رغم «كورونا»
رياضة محلية
الصين تختبر أول لقاح ضد فيروس «كورونا»
دولى
بكين تعلن استياءها من وصف ترامب كورونا بـ«الفيروس الصيني»
دولى
الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
ثقافة وفن
ماذا قال الرئيس الأميركي عن اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»؟
دولى
شركات الطيران الأميركية تعتبر فيروس كورونا «أسوأ من 11 سبتمبر» وتطالب بمساعدات
اقتصاد
منظمة الصحة: فيروس كورونا «أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا»
دولى
سيالة: طلبنا مساعدة طبية من الصين لمواجهة «كورونا»
ليبيا
علماء الفيروسات في هولندا يحققون اكتشافا واعدا
علوم وتكنولوجيا
وفاة الدبلوماسي الليبي ضو سويدان
ليبيا
من الموانئ والشركات إلى المساجد والسجون.. إجراءات ليبية متزايدة للوقاية من ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟