بوتين يأمر بتوفير إنترنت منزلي مجاني للمواطنين لشراء المنتجات الحيوية خلال فترة انتشار «كورونا»

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال اجتماع الحكومة، إلى تسهيل الوصول إلى الإنترنت المجاني المنزلي ليتمكن المواطنون من شراء المنتجات الحيوية، بما في ذلك الأدوية عبر الإنترنت، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة: «أتوجه إلى الحكومة وشركات الاتصالات، نحتاج إلى استخدام جميع إمكانياتنا من أجل تنفيذ التوجيهات التي وردت في رسالتي إلى الجمعية الفدرالية، توفير إنترنت منزلي مجاني يوفر الإمكانية لطلب الأدوية والتعليم عن بعد، والحصول على الخدمات الحكومية»، بحسب موقع «سبوتنك» الروسي.

وأوعز الرئيس الروسي إلى وزارة الصحة معالجة مسألة تقديم الدعم الإضافي للأطباء الذين يقاومون فيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19»، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 187 ألف في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة ألاف.