تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» في مركز الأمم المتحدة بفيينا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، نيويورك، 15 يناير 2019 (أ ف ب)

أعلن مركز الأمم المتحدة في فیینا، الیوم الثلاثاء، أول إصابة بفیروس كورونا المستجد لدى عاملة تنظیف بالمركز.

وقالت الدائرة الإعلامیة للأمم المتحدة في بیان لھا إن عاملة التنظیف أصیبت بالمرض في الثاني من مارس الجاري، بعد ساعات العمل ونقلت إلى المستشفى بمساعدة ثلاثة أعضاء من فریق الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وطبقا للفحوصات الأولیة، فإن الإصابة شخصت في حینھا بالأنفلونزا لكن المستشفى النمساوي الخاص بعلاج الفیروس قام الیوم بتصحیح ھذه المعلومة مؤكدا إصابتھا بھذا الفیروس المعدي.

5 آلاف موظف

وأوضح البيان أنه تم إبلاغ جمیع الموظفین المعنیین بالمركز، مؤكدا أنه لا توجد مخاطر على باقي موظفي مركز فیینا الدولي.

كانت الأمم المتحدة في فیینا قد طلبت الأحد الماضي من جمیع العاملین في مركز فیینا الدولي، البالغ عددھم نحو خمسة آلاف موظف، باتباع التدابیر العاجلة التي اتخذتھا الحكومة النمساویة والبقاء في المنازل حتى الثاني والعشرين من الشھر الجاري.

وتحتضن العاصمة النمساویة أربع منظمات دولیة ھي: الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النوویة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمیة

الصناعیة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة.