ماليزيا: تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 06:03 مساء

أكدت ماليزيا اليوم تسجيل أول حالة وفاة في البلاد جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وقالت السلطات المحلية في ساراواك، بالجزء الماليزي من جزيرة بورنيو، إن قسا يبلغ 60 عاما توفي بمستشفى في كوتشينج في العاصمة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت لجنة مكافحة الكوارث التابعة لساراواك، أنه قد تم وضع نحو 193 من المخالطين المقاربين للمتوفى قيد الحجر الصحي المنزلي، وذلك على الرغم من أن المصدر الذي أصاب الرجل غير معروف.

وأكدت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 553 حالة إصابة بالفيروس حتى مساء أمس، وكانت أكثر من 300 منها مرتبطة بمناسبة إسلامية أقيمت في ضواحي كوالالمبور في فبراير الماضي، مما أدى إلى تسجيل حالات بين المصلين في بروناي وكمبوديا وسنغافورة خلال الأسبوع الماضي.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رياض اللافي لـ«بوابة الوسط»: مؤيد في ليبيا وسط الأهل رغم «كورونا»
رياضة محلية
الصين تختبر أول لقاح ضد فيروس «كورونا»
دولى
بكين تعلن استياءها من وصف ترامب كورونا بـ«الفيروس الصيني»
دولى
الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
ثقافة وفن
ماذا قال الرئيس الأميركي عن اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»؟
دولى
شركات الطيران الأميركية تعتبر فيروس كورونا «أسوأ من 11 سبتمبر» وتطالب بمساعدات
اقتصاد
منظمة الصحة: فيروس كورونا «أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا»
دولى
سيالة: طلبنا مساعدة طبية من الصين لمواجهة «كورونا»
ليبيا
علماء الفيروسات في هولندا يحققون اكتشافا واعدا
علوم وتكنولوجيا
وفاة الدبلوماسي الليبي ضو سويدان
ليبيا
من الموانئ والشركات إلى المساجد والسجون.. إجراءات ليبية متزايدة للوقاية من ...
ليبيا
قضية فساد: ملك إسبانيا يتخلى عن ميراث والده
منوعات
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟