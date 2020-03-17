ماليزيا: تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا»

أكدت ماليزيا اليوم تسجيل أول حالة وفاة في البلاد جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وقالت السلطات المحلية في ساراواك، بالجزء الماليزي من جزيرة بورنيو، إن قسا يبلغ 60 عاما توفي بمستشفى في كوتشينج في العاصمة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت لجنة مكافحة الكوارث التابعة لساراواك، أنه قد تم وضع نحو 193 من المخالطين المقاربين للمتوفى قيد الحجر الصحي المنزلي، وذلك على الرغم من أن المصدر الذي أصاب الرجل غير معروف.

وأكدت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 553 حالة إصابة بالفيروس حتى مساء أمس، وكانت أكثر من 300 منها مرتبطة بمناسبة إسلامية أقيمت في ضواحي كوالالمبور في فبراير الماضي، مما أدى إلى تسجيل حالات بين المصلين في بروناي وكمبوديا وسنغافورة خلال الأسبوع الماضي.