بعد تحذيرات علمية قاتمة.. بريطانيا تبدأ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة «كورونا»

محطة قطارات تحت الأرض في لندن شبه فارغة، 17 مارس 2020. (أ ف ب)

شددت بريطانيا إجراءاتها لمواجهة تزايد انتشار فيروس كورونا وفرضت الحكومة إجراءات غير مسبوقة في وقت السلم بعد نصيحة علمية بأن الإصابات والوفيات بسبب الفيروس قد تتصاعد في حال عدم اتخاذ إجراءات صارمة.

وعمد مزيد من الشركات الى ارسال موظفيه للعمل من المنزل، كما فرغت وسائل المواصلات بعد أن دعت الحكومة الى وقف التواصل الاجتماعي «غير الضروري» والسفر غير الضروري مع ارتفاع عدد الاصابات بمرض «كوفيد-19» إلى أكثر من 1500 وعدد الوفيات الى 55، وفق «فرانس برس».

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ويتوقع أن تفرض السلطات قيوداً أكثر صرامة في الأيام المقبلة، بينها اجبار الاشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة على البقاء في منازلهم لفترة ثلاثة أشهر لتخفيف الضغوط على النظام الصحي في البلاد. يتوقع أن تكشف الحكومة في وقت لاحق الثلاثاء عن تفاصيل قوانين الطوارئ في البرلمان الذي حُظر على المواطنين حضور مناقشاته ولقاء او زيارة نوابه.

ونصحت بريطانيا مواطنيها الثلاثاء بتجنب جميع أشكال السفر غير الضروري الى خارج البلاد خلال الأيام الثلاثين المقبلة في ظل ظروف انتشار الفيروس. قال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان "يواجه المسافرون البريطانيون خارج البلاد الآن قيودا دولية واسعة على الحدود وعمليات إغلاق في بلدان مختلفة».

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وواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون انتقادات بسبب تعامله مع الوباء بحيث امتنع عن فرض اجراءات صارمة على غرار الدول الأخرى لمواجهة انتشار كوفيد-19.

«دخل مكثف»

لكنه عزز الرد بعد أن حذر علماء من ان مئات الالاف قد يموتون في بريطانيا والولايات المتحدة اذا انحصر التركيز على تأخير او ابطاء الاصابات بالفيروس. خلصت الوثيقة التي شارك في اعدادها 30 من اعضاء فريق التعامل مع كوفيد-19 في كلية امبيريال كولدج في لندن، إلى أن وقف الفيروس هو «الخيار المفضل».

وقال العلماء ان ذلك يتطلب مجموعة اجراءات هي «عدم الاختلاط الاجتماعي والعزل المنزلي للحالات والحجر المنزلي لافراد عائلات المصابين». وأضافوا أن «إجراءات التدخل المكثف هذه .. يجب أن تستمر حتى يتوافر لقاح (ربما خلال 18 شهرا أو أكثر)».

وتوقعوا أن «يعاود المرض الانتقال بسرعة في حال التهاون في هذه التدخلات».

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ويعتبر عالم الالأوبئة نيل فيرغسون، الذي أشرف على إعداد الوثيقة، مستشار المجموعة العلمية للطوارئ التي تقدم المشورة للحكومة والتي تساعد على تنسيق الرد على كوفيد-19. قال انه أطلع إدارة الرئيس دونالد ترامب على هذه التوقعات الاسبوع الماضي، وبعث لها بنسخة من التقرير خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعقب هذا التحذير القاتم، اعلنت كل من لندن وواشنطن الاثنين اجراءات مشددة جديدة لمنع الاختلاط الاجتماعي. قد فرضت بريطانيا عزلا منزلياً في حال ظهرت اعراض المرض على أحد أفراد العائلة، وطلبت من السكان الابتعاد من الحانات والنوادي والمطاعم والمسارح ونصحت بعدم المشاركة في تجمعات حاشدة بينها الانشطة الرياضية.

