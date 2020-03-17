فرنسا: مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الاقتصاد تزامنا مع انتشار كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 11:56 صباحا
رجل يعبر أمام متجر مغلق لديور في باريس، 17 مارس 2020. (فرانس برس).

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين، في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد الذي يفرض أيضا حربا اقتصادية ومالية.

وقال وزير الاقتصاد برونو لومير في تصريحات إذاعية نقلتها وكالة «فرانس برس» إن مكافحة الفيروس:ستكون طويلة الأمد وعنيفة... وهذه الحرب ستحرّك كل جهودنا.

وأشار إلى أن أزمة تفشي كورونا المستجد ستغرق فرنسا بانكماش اقتصادي في عام 2020.

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نمو سلبي
وأكد الوزير أن الحكومة التي ستقدّم خلال ساعات مشروع قانون مساعدات دعم إضافية، ستبني خطواتها على توقعات بنمو يساوي -1% في عام 2020، أي نمو سلبي، مضيفاً أن هذا الرقم أولي.

وفرضت الحكومة الفرنسية اعتبارا من الثلاثاء تدابير مشددة على التحرك نتيجة للتفشي السريع للفيروس في البلاد، مما يؤدي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية فيها، علماً أن العديد من الشركات كانت تواجه صعوبات منذ أسابيع بسبب الفيروس.

واعتبر برونو لو مير أن مكافحة الفيروس هي حرب اقتصادية ومالية، بعدما كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد قال في خطاب مساء الاثنين إن فرنسا في حالة حرب صحية ضد الوباء.

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