كولومبيا تغلق الحدود حتى نهاية مايو لمواجهة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 11:16 صباحا
أم وطفلها يضعان كمامتين أمام مدرسة مقفلة في بوغوتا في كولومبيا، 16 مارس 2020. (فرانس برس).

قرر رئيس كولومبيا، إيفان دوكي، إغلق جميع حدود بلاده البرية والبحرية والنهرية بداية من فجر اليوم الثلاثاء حتى 30 مايو المقبل للحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال دوكي في تغريدة على موقع «تويتر»: «لقد أمرت بأن يتم اعتبارًا من منتصف الليل إغلاق كل الحدود البرية والبحرية والنهرية للبلاد، من 17 مارس 2020 ولغاية 30مايو المقبل». وأضاف أن الإجراء سيشمل كل المواطنين والأجانب، وأن الاستثناء الوحيد سيكون لعبور البضائع، إذ سيُسمح بدخول وخروج المنتجات عن طريق النقاط البرية المصرح بها، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبالإضافة إلى إغلاق الحدود، قررت السلطات إغلاق الحانات والنوادي الليلية وحظر التجمعات التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصًا.

وحتى مساء الإثنين بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كولومبيا 57 شخصًا، من دون تسجيل أي وفاة.

وبحسب إحصائية أعدتها الوكالة الفرنسية استنادًا إلى بيانات رسمية فإن عدد المصابين بالفيروس في أميركا اللاتينية بلغ 819 شخصًا توفي منهم سبعة.

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