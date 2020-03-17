بكين تعلن استياءها من وصف ترامب كورونا بـ«الفيروس الصيني»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 10:22 صباحا
الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت الصين استياءها الشديد لوصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيروس كورونا المستجد بالفيروس الصيني.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن ربط الفيروس بالصين يعد نوعًا من الوصم، مضيفًا أن بلاده تشعر باستياء شديد وتعارض بشدة هذا الوصف.

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ومع تراجع عدد الإصابات بالفيروس في الصين، باتت دول أوروبا بؤرة انتشاره، لا سيما في كل من إيطاليا وإسبانيا التي سجلت فيهما مئات من حالات الوفيات. 

وأسفر الوباء حتى الآن عن وفاة 7 آلاف شخص حول العالم، بينما تشهد أوروبا ارتفاعًا سريعًا في أعداد المرضى في الأيام الأخيرة.

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