أوروبا في حالة حرب ضد كورونا.. وفرنسا تدخل الحجر الشامل

عاملة في سوبر ماركت في إلييه كومبراي في شمال غرب فرنسا، 16 مارس 2020. (فرانس برس).

تدخل فرنسا اليوم الثلاثاء حجرا شاملا لاحتواء فيروس كورونا المستجد على غرار كل من إسبانيا وإيطاليا الثلاثاء، في حين أغلقت أوروبا حدودها بهدف الحدّ من تفشي الفيروس.



وأسفر الوباء حتى الآن عن وفاة 7 آلاف شخص حول العالم، بينما تشهد أوروبا ارتفاعا سريعا في أعداد المرضى في الأيام الأخيرة.



إغلاق كامل لحدود أوروبا

ويغلق الاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم حدوده الخارجية كاملة لمدة 30 يوما، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفنرسية.



وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية أنه: لا أحد يستطيع مكافحة الحرائق معصوب العينينـ، ولذا فمن الضروري أن تجري الدول فحوصات لكل حالة مشتبه بها.



واعتبر ماكرون أن أوروبا في حالة حرب، وذلك خلال خطاب للشعب الفرنسي أمس الاثنين أعلن فيه مجموعة إجراءات مشددة في فرنسا، مماثلة لتلك التي اعتمدت في إيطاليا وإسبانيا.



واعتباراً من ظهر اليوم، لن يكون بإمكان الفرنسيين الخروج دون سبب وجيه بينما حذّر الرئيس من أن كل مخالفة ستقابل بعقاب.



وتزداد أعداد الإصابات في فرنسا بشكل كبير، حيث بلغت 6633 إصابة بينها 148 وفاة.