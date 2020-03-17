ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى 47 حالة.. وإجراءات مشددة للوقاية

تعقيم متحف آيا صوفيا في إسطنبول، 13 مارس 2020 (فرانس برس).

أعلنت الحكومة التركية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد إلى 47 شخصاً، مما دفعها إلى تشديد إجراءات مكافحة الوباء بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد وإغلاق المسارح ودور السينما وتعليق الرحلات الجوية من وإلى ستّ دول إضافية.

وقال رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي إرباش: لقد بات ضرورياً تعليق الصلوات الجماعية في المساجد، مشيرا إلى أن نحو 90 ألف مسجد في تركيا ستبقى مع ذلك مفتوحةً أمام الراغبين في أداء الصلاة بشكل فردي.

وأكد وزير الصحة فخر الدين قوجة تسجيل 29 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الفائتة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 47، حالة حسب وكالة فرانس برس.

وإثر هذه الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين أعلنت الحكومة إنّها ستعلّق الرحلات الجوية اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء مع ستّ دول هي: السعودية ومصر والإمارات وبريطانيا وسويسرا وإيرلندا.

وبهذا يرتفع عدد الدول التي علقت تركيا الرحلات الجوية منها وإليها إلى 20 دولة.

وكانت أنقرة علّقت الرحلات الجوية مع 14 دولة هي الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والنمسا والنروج والدنمارك والسويد وبلجيكا وهولندا، بالإضافة إلى إيران والعراق اللتين تشتركان بحدود برية مع تركيا وبالتالي شمل قرار المنع أيضاً الرحلات البرية بينهما وبين تركيا.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتباراً من منتصف ليل الإثنين، وحتى إشعار آخر سيتم إغلاق الأماكن الثقافية في البلاد، بما في ذلك دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية.

كما شمل قرار الإغلاق المطاعم التي تعزف فيها موسيقى حيّة، ومقاهي النارجيلة ومقاهي الإنترنت ومدن الملاهي والمسابح والصالات الرياضية وقاعات الأفراح.

وكانت السلطات أغلقت اعتباراً من الإثنين وبصورة مؤقتة الملاهي الليلية والحانات والمراقص. وحظرت الوزارة أيضاً أي تجمّع تنظّمه المنظمات غير الحكومية.