ولاية أوهايو تأمر بإغلاق مراكز الاقتراع بسبب «كورونا»

مارة في شارع مقفر في كولومبوس بولاية أوهايو الأميركية، 15 مارس 2020، (ا ف ب).

أمرت السلطات في أوهايو بإغلاق مراكز الاقتراع في الولاية الأميركية، حيث كان مقرّراً أن يُجري الحزب الديموقراطي الثلاثاء انتخاباته التمهيدية للانتخابات الرئاسية، في قرار عزاه الحاكم الجمهوري إلى حالة طوارئ صحية بسبب فيروس «كورونا» المستجد، متحديا بذلك حكما قضائيا منعه من تأجيل الانتخابات.

وقال الحاكم مايك ديواين في تغريدة نشرها في وقت متأخر من ليل الإثنين على تويتر إنّه في الوقت الذي سيتمّ فيه إغلاق صناديق الاقتراع غدا، سيسعى وزير شؤون الولاية فرانك لاروز إلى إيجاد حلّ من خلال المحاكم لتمديد خيارات التصويت بحيث يحصل كل ناخب يريد التصويت على فرصة للقيام بذلك في وقت لاحق، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف أنّ إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة سيُجبر موظفي الانتخابات والناخبين على تعريض أنفسهم لخطر صحّي غير مقبول بالإصابة بالفيروس.

وكان مقرّرا أن يجري الحزب الديموقراطي انتخاباته التمهيدية الثلاثاء في أربع ولايات هي بالإضافة إلى أوهايو، فلوريدا وإيلينوي وأريزونا. ويتنافس على نيل بطاقة الترشيح الديموقراطية لانتخابات البيت الأبيض كلّ من نائب الرئيس السابق جو بايدن ومنافسه السناتور المستقلّ بيرني ساندرز.

وكان الحاكم دعا نهار الإثنين إلى تأجيل الانتخابات التمهيدية في ولايته، مشيرا إلى رفعه دعوى قضائية لكي يجيز القضاء إرجاء الانتخابات كون هذا الأمر يتعدّى نطاق صلاحياته. لكنّ القاضي رفض طلب الحاكم مما دفع بالأخير إلى إعلان حالة الطوارئ الصحيّة لتعليق الانتخابات.

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وأتى قرار الحاكم قبل أقل من ثماني ساعات من الموعد المقرّر لفتح صناديق الاقتراع في أنحاء الولاية الصناعية الواقعة في الغرب الأوسط.

وكانت ولاية لويزيانا أرجأت مؤخرا انتخاباتها التمهيدية المقرّرة أساساً في 4 أبريل إلى 20 يونيو، وكذلك فعلت ولاية جورجيا التي أرجأت انتخاباتها التمهيدية المقرّرة في 24 مارس نحو شهرين.

ومساء الإثنين، أعلنت ولاية كنتاكي المجاورة لأوهايو تأجيل انتخاباتها التمهيدية خمسة أسابيع لغاية 23 يونيو.