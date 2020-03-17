سويسرا تغلق 130 معبرا حدوديا مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 01:39 صباحا
جنود تابعون لإحدى كتائب المستشفيات التابعة للجيش السويسري يستعدون لتقديم المساعدة إلى مستشفيات مدنية، 16 مارس 2020. (سويس إنفو)

أعلنت إدارة الحدود السویسریة إغلاق 130 معبرًا حدودیًّا مع كل من فرنسا وإیطالیا وألمانیا والنمسا اعتبارًا من منتصف لیل الإثنین للحد من انتشار فیروس «كورونا المستجد».

وأضافت الإدارة في بیان من مقرھا بالعاصمة (برن) أن الحدود ستكون مفتوحة فقط في عدد محدد من المعابر أمام المواطنین السویسریین والمقیمین حاملي إقامات ساریة في البلاد أو قاطني المناطق الحدودیة ویزاولون أعمالًا في سویسرا، وفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأوضح البیان أن ھذا الإجراء لا یسري على شاحنات البضائع من وإلى سویسرا مع دول الجوار كما لا یسري أیضا مع حدود سویسرا مع إمارة لیختنشتاین الواقعة بین سویسرا والنمسا.

تعزيز العزلة الاجتماعية
وكان مجلس الحكم الاتحادي أعلن في وقت سابق، حالة الطوارئ في جمیع أرجاء سویسرا وحظر جمیع الأنشطة والفعالیات وإغلاق جمیع المدارس والجامعات والأندیة والمطاعم والمتاحف وقاعات الریاضة والمسابح والمقاھي والملاھي وتقلیص وتیرة سیر المواصلات العامة وذلك حتى 19 من أبریل المقبل.

واستثنى القرار الصیدلیات وتجارة المواد الغذائیة والبنوك والبرید والإدارات الحكومیة مع حث الشركات على منح موظفیھا إمكانیة العمل عن بعد لتشجیعھم على البقاء في المنازل وتعزیز العزلة الاجتماعیة.

وتعتبر سويسرا حاليًا من البلدان الأكثر تضررًا من فيروس «كورونا المستجد» على مستوى العالم، حيث سُجّلت فيها حتى الآن أكثر من 2200 حالة وبلغ عدد الوفيات 20 حالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة: فيروس كورونا «أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا»
دولى
سيالة: طلبنا مساعدة طبية من الصين لمواجهة «كورونا»
ليبيا
علماء الفيروسات في هولندا يحققون اكتشافا واعدا
علوم وتكنولوجيا
وفاة الدبلوماسي الليبي ضو سويدان
ليبيا
من الموانئ والشركات إلى المساجد والسجون.. إجراءات ليبية متزايدة للوقاية من ...
ليبيا
قضية فساد: ملك إسبانيا يتخلى عن ميراث والده
منوعات
مسؤول فرنسي: الوضع جراء فيروس كورونا في فرنسا مقلق جدا ويتدهور بسرعة كبيرة
دولى
فوضى في مطارات أميركية نتيجة فحوص «كورونا» للعائدين من أوروبا
اقتصاد
رئيس تشاد: بلقنة ليبيا خطر نشهد حدوثه
ليبيا
«يويفا» يدرس كيفية استكمال الدوريات الأوروبية المؤجلة
رياضة عالمية
الحسم الثلاثاء.. «يويفا» يطرح خطة لاستكمال دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
إيطاليا: 368 وفاة جديدة بكورونا في عدد قياسي خلال 24 ساعة
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد زراعة يدي رجل في فتاة.. ماذا حدث؟