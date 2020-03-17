سويسرا تغلق 130 معبرا حدوديا مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا

جنود تابعون لإحدى كتائب المستشفيات التابعة للجيش السويسري يستعدون لتقديم المساعدة إلى مستشفيات مدنية، 16 مارس 2020. (سويس إنفو)

أعلنت إدارة الحدود السویسریة إغلاق 130 معبرًا حدودیًّا مع كل من فرنسا وإیطالیا وألمانیا والنمسا اعتبارًا من منتصف لیل الإثنین للحد من انتشار فیروس «كورونا المستجد».

وأضافت الإدارة في بیان من مقرھا بالعاصمة (برن) أن الحدود ستكون مفتوحة فقط في عدد محدد من المعابر أمام المواطنین السویسریین والمقیمین حاملي إقامات ساریة في البلاد أو قاطني المناطق الحدودیة ویزاولون أعمالًا في سویسرا، وفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأوضح البیان أن ھذا الإجراء لا یسري على شاحنات البضائع من وإلى سویسرا مع دول الجوار كما لا یسري أیضا مع حدود سویسرا مع إمارة لیختنشتاین الواقعة بین سویسرا والنمسا.

تعزيز العزلة الاجتماعية

وكان مجلس الحكم الاتحادي أعلن في وقت سابق، حالة الطوارئ في جمیع أرجاء سویسرا وحظر جمیع الأنشطة والفعالیات وإغلاق جمیع المدارس والجامعات والأندیة والمطاعم والمتاحف وقاعات الریاضة والمسابح والمقاھي والملاھي وتقلیص وتیرة سیر المواصلات العامة وذلك حتى 19 من أبریل المقبل.

واستثنى القرار الصیدلیات وتجارة المواد الغذائیة والبنوك والبرید والإدارات الحكومیة مع حث الشركات على منح موظفیھا إمكانیة العمل عن بعد لتشجیعھم على البقاء في المنازل وتعزیز العزلة الاجتماعیة.

وتعتبر سويسرا حاليًا من البلدان الأكثر تضررًا من فيروس «كورونا المستجد» على مستوى العالم، حيث سُجّلت فيها حتى الآن أكثر من 2200 حالة وبلغ عدد الوفيات 20 حالة.