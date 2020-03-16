أميركا تطلب من الجيش بناء مستشفيات موقتة لمواجهة فيروس «كورونا»

الجيش الأميركي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أن الولايات المتحدة «تعتزم» بناء مستشفيات موقتة لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وسُئل ترامب عن إمكان طلب مساعدة الجيش «لبناء منشآت موقتة للمرضى»، فأجاب: «نعتزم القيام بذلك»، بحسب وكالة «فرانس برس».