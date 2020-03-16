أميركا تطلب من الجيش بناء مستشفيات موقتة لمواجهة فيروس «كورونا»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أن الولايات المتحدة «تعتزم» بناء مستشفيات موقتة لمواجهة وباء كورونا المستجد.
وسُئل ترامب عن إمكان طلب مساعدة الجيش «لبناء منشآت موقتة للمرضى»، فأجاب: «نعتزم القيام بذلك»، بحسب وكالة «فرانس برس».
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