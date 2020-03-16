ترامب يتوقع انتهاء وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال يوليو أو أغسطس

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأميركيين الإثنين، لتفادي أي تجمع يضم أكثر من عشرة أشخاص في محاولة لتجنب تفشي وباء كورونا المستجد، متوقعًا انتهاء المرض في الولايات المتحدة خلال يوليو أو أغسطس المقبلين.



وقال الرئيس الأميركي، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، «توصي إدارتي جميع الأميركيين، بمَن فيهم الأصغر سنًّا ومَن يتمتعون بصحة جيدة (...) بتجنب التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص».

وعن توقعاته في شأن مدى استمرار الوباء، قال: «إذا قمنا بعمل جيد (...) يتحدث الناس عن يوليو، أغسطس، شيء من هذا القبيل».