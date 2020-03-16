ترامب: الاقتصاد الأميركي «قد يكون» متجها نحو الانكماش بسبب الوباء

اعتبر دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد الأميركي قد يكون متجهًا نحو الانكماش بسبب وباء «كورونا المستجد».

وقال الرئيس الأميركي ردًّا على سؤال خلال مؤتمر صحفي اليوم، في هذا الشأن بالبيت الأبيض «قد يكون ذلك ممكنًا».