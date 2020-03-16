توصيات حكومية بريطانية بـ«إجراءات أقسى» في مواجهة كورونا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يطلق إجراءات جديدة لمكافحة كوفيد-19، لندن، 16 مارس 2020 (أ ف ب)

أوصت الحكومة البريطانية الاثنين بفرض إجراءات أقسى تستهدف التواصل الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا بما في ذلك العزل داخل المنازل، والعمل من المنزل وانهاء التجمعات.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن هناك ضرورة لفرض قيود أكثر صرامة مع تزايد عدد حالات الإصابة المسجلة ولإبطاء وتيرة الإصابات ولحماية المسنين والفئات الأكثر تعرضا للمرض في المجتمع، بحسب «فرانس برس».

ثلاث توصيات

وفي مقاربة ثلاثية، أوصى جونسون جميع أفراد العائلة بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما في حال ظهور أعراض المرض على واحد منهم مثل السعال أو الحمى. أما التوصية الثانية فهي وقف التواصل الاجتماعي لحماية السكان الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.

والتوصية الثالثة هي منع التجمعات مثل النشاطات الرياضية والفعاليات ابتداء من الثلاثاء رغم أن خطر انتقال المرض بين الحشود الكبيرة العدد «منخفض نسبيا»، بحسب جونسون.

وقال جونسون في المؤتمر الصحفي الأول في سلسلة المؤتمرات المقررة الخاصة بالوباء «الآن هو الوقت الذي بجب على كل شخص فيه وقف التواصل غير الضروري مع الآخرين والسفر غير الضروري». وأضاف «نطلب من الناس أن يبدأوا العمل من المنزل قدر الإمكان. عليكم تجنب الحانات والنوادي والمسارح وغيرها من الأماكن الاجتماعية».

وفي المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه مستشاره العلمي باتريك فالانس، وكبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي، قال جونسون إن المملكة المتحدة «تسير باتجاه النمو السريع من المنحى التصاعدي».

التحرك في الوقت المناسب

وقال إن من الضروري التحرك في الوقت المناسب واعدا بإجراءات أكثر شدة خلال الأيام المقبلة تشمل عزل الأشخاص الذين يعانون من أشد الحالات الصحية خطورة من التواصل مع الآخرين لمدة 12 أسبوعا لضمان «الحماية القصوى التي تتزامن مع ذروة المرض».

وأضاف أن الحكومة تطالب «بتغيير كبير في طريقة عيش الناس» مضيفا أن ذلك «غير مسبوق» في وقت السلم.

وتختلف الطريقة التي تتعامل بها بريطانيا مع المرض بشكل كبير عن الطرق التي تتبعها دول أخرى خاصة أقرب جاراتها في أوروبا التي أغلقت العديد منها حدودها ومدارسها.

ولكن جونسون أصر على موقفه ورفض مرة أخرى الدعوة إلى إغلاق المدارس وقال «من الأفضل كثيرا أن نبقي المدارس مفتوحة».

فحص 44 ألف شخص

وبريطانيا التي سجلت 1543 حالة إصابة مؤكدة حتى الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش، اليوم الاثنين، و35 وفاة، لا تقدم الفحص حاليا سوى للأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفى بعد معاناتهم من أعراض شديدة.

وقال ويتي إنه تم فحص أكثر من 44 ألف شخص حتى الآن متوقعا زيادة الفحوص في الأسابيع المقبلة. والأسبوع الماضي صرح فالانس أن ما بين خمسة وعشرة آلاف شخص ربما أصيبوا بالفيروس بدون أن يدركوا ذلك.

إلا أنه رفض الاثنين تقديم أي تقدير، وقال «يتوقع أن يتضاعف الوباء كل خمسة أيام». وأضاف «الشيء الرئيسي تماما هو الفحص، وتعزيز القدرات على الفحص لتحديد من هو المصاب بالمرض». وأضاف أن القيود ستبقى مفروضة لفترة.