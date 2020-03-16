وضع وزير الدفاع الأميركي ونائبه في الحجر الصحي بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 08:47 مساء
وزير الدفاع الأميركي مايك إسبر . (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الـ«بنتاغون»، الإثنين، وضع الوزير مايك إسبر ونائبه، دافيد نوركيست، تحت الحجر الصحي، بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

ويأتي إعلان وضع إسبر ونائبه تحت الحجر الصحي، فيما اتخذت السلطات الأميركية إجراءات مشددة لوقاية المسؤولين الكبار من الإصابة بفيروس «كورونا»، الذي تحول إلى وباء عالمي، بحسب «سكاي نيوز».

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت ناطقة باسم الرئاسة الأميركية، أنه سيتوجب من الآن فصاعدًا فحص حرارة جميع الأشخاص الذين يدخلون البيت الأبيض، سواء كانوا وزراء أو مستشارين أو صحفيين.

وقالت الناطقة غود دير إنه «ابتداء من صباح الإثنين، سيتم فحص حرارة أي شخص يدخل إلى مجمع البيت الأبيض». وأضافت أنه سيتم أيضًا فحص حرارة جميع الأشخاص الذين هم على اتصال بالرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس.

ويضم «الجناح الغربي» الشهير، حيث يوجد المكتب البيضاوي ومكاتب متعاونين مع الرئيس، غرفة للصحافة وأماكن عمل لبعض الصحفيين المعتمدين.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علماء الفيروسات في هولندا يحققون اكتشافا واعدا
علوم وتكنولوجيا
وفاة الدبلوماسي الليبي ضو سويدان
ليبيا
قضية فساد: ملك إسبانيا يتخلى عن ميراث والده
منوعات
مسؤول فرنسي: الوضع جراء فيروس كورونا في فرنسا مقلق جدا ويتدهور بسرعة كبيرة
دولى
فوضى في مطارات أميركية نتيجة فحوص «كورونا» للعائدين من أوروبا
اقتصاد
رئيس تشاد: بلقنة ليبيا خطر نشهد حدوثه
ليبيا
«يويفا» يدرس كيفية استكمال الدوريات الأوروبية المؤجلة
رياضة عالمية
الحسم الثلاثاء.. «يويفا» يطرح خطة لاستكمال دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
إيطاليا: 368 وفاة جديدة بكورونا في عدد قياسي خلال 24 ساعة
دولى
لمواجهة «كورونا».. كريستيانو رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات مجانية
رياضة عالمية
«يونيسف»: خمسة ملايين طفل ولدوا أثناء النزاع في سورية ومليون في دول الجوار
دولى
ليبيا تواجه «كوفيد 19»: وقف الدراسة وإغلاق المنافذ ومنع التجمعات وتخصيص نصف ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غضب في ألمانيا ضد مطامع ترامب للسيطرة على لقاح لعلاج «كورونا المستجد»