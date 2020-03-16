إيران تعلن وفاة أحد أعضاء مجلس الخبراء بـ«كوفيد-19»

عضو مجلس الخبراء هاشم بطحائي. (أرشيفية)

توفي آية الله هاشم بطحائي اء مجلس الخبراء المكلف، الذي عينه المرشد الأعلى للجمهورية في إيران جراء إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، الإثنين، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية ليرتفع عدد الوفيات بين المسؤولين الحاليين والسابقين إلى 12 على الأقل.

وتوفى بطحائي عن 78 عامًا بعد يومين على التأكد من إصابته بـ«كوفيد-19» ونقله إلى المستشفى، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» الإخبارية، وبحسب س برس»

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كان المسؤول يمثل طهران في مجلس الخبراء، الهيئة التي تضم 88 رجل دين، وتعيِّن وتتابع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. بلغ عدد الوفيات في صفوف المسؤولين الإيرانيين الحاليين والسابقين بالمرض 12 على الأقل، بينما أُصيب 13 آخرون خضع بعضهم للحجر الصحي فيما تجرى معالجة البعض الآخر.

ذكرت وكالة «إسنا»، شبه الرسمية، أن الفيروس تسبب كذلك بوفاة خبير اقتصاد بارز يعرف بنشاطه السياسي الإثنين. توفي فاريبورز رايس دانا (71 عامًا) بعد ستة أيام على نقله إلى المستشفى، بحسب «إسنا».

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كان دانا من الكتاب غزيري الإنتاج ويحمل درجة دكتوراه من «كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» وقضى وقتًا في السجن بعدما أُدين بنشر دعاية مناهضة للنظام. تعمل إيران جاهدة لاحتواء تسارع تفشي الفيروس الذي تسبب حتى الآن بوفاة أكثر من 850 شخصًا في الجمهورية الإسلامية، وفق أرقام رسمية. وبلغت الحصيلة الإجمالية للمصابين في إيران 14 ألفًا و991 إصابة.

وتفع عدد الوفيات والإصابات بفيروس «كورونا المستجد» منذ أعلن أول وفاتين في الجمهورية الإسلامية في 19 فبراير. وذكرت وزارة الصحة أن ذلك نتيجة ازدياد عدد فحوصات الكشف عن الوباء التي يتم إجراؤها. ووضحت أن العوارض بدأت تظهر على عديد المرضى بعد أيام على إصابتهم.

كثيرًا ما تكون الحصيلة الرسمية للوفيات التي تصدر كل 24 ساعة أقل من تلك التي توردها وسائل الإعلام الرسمية، بينما تعارضت أحيانًا مع تلك الصادرة عن السلطات في المحافظات. لم تطبق إيران بعد إغلاقًا كاملاً، لكنها علقت أعمال مجلس الشورى بشكل موقت وأغلقت ضريح الإمام الرضا في مشهد وأجلت الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

حض المسؤولون مرارًا المواطنين على الالتزام بالإرشادات والبقاء في منازلهم لمنع تفشي الفيروس.