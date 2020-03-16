مسؤول فرنسي: الوضع جراء فيروس كورونا في فرنسا مقلق جدا ويتدهور بسرعة كبيرة

أعلن المدير العام لشؤون الصحة الفرنسي، جيروم سالومون، الاثنين أن الوضع في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد «مقلق جدا» و«يتدهور بسرعة كبيرة» معبرا عن قلقه من احتمال وصول المستشفيات إلى «أعلى قدرة استيعاب».

وقال لإذاعة «فرانس انتر» إن «عدد الحالات بات يتضاعف كل ثلاثة أيام»، مضيفا «هناك مرضى في حالة صعبة، في العناية الفائقة، ويقدر عدد هؤلاء بالمئات».

أعلنت السلطات الصحية السبت أنه تم إحصاء أكثر من 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 4500 منذ بدء انتشار الوباء الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 91 شخصا في البلاد.

وأوضح المدير العام للصحة، جيروم سالومون، أن هناك 12 وفاة إضافية مقارنة بالجمعة و«أكثر من 300 إصابة خطيرة»، وفق «فرانس برس».