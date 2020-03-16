«كورونا» يحصد أكثر من 2000 شخص في أوروبا

إجراءات احترازية في مدن أوروبية تحسبا لفيروس كورونا. (أرشيفية: الإنترنت)

أودى وباء «كورونا» المستجد بحياة أكثر من ألفي شخص في أوروبا مع تسجيل 368 وفاة جديدة في إيطاليا خلال 24 ساعة، وذلك وفق إحصاء لوكالة «فرانس برس» يستند إلى مصادر رسمية أمس الأحد.

وأحصيت وفاة 2291 شخصا في أوروبا معظمهم في إيطاليا (1809)، البلد الأكثر تضررا بعد الصين. وتبقى أوروبا القارة التي يتفشى فيها الفيروس بوتيرة هي الأسرع.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، د.تيدروس أدهانوم، إن أوروبا أصبحت بؤرة وباء «فيروس» كورونا العالمى، وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاعا حادا في عدد الوفيات والإصابات بالوباء، فيما اعترف مسؤولو دول أوروبية بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.