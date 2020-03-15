«فرانس برس»: ستة آلاف وفاة في العالم بفيروس «كورونا المستجد»

تجاوز عدد الوفيات جراء وباء «كورونا المستجد» في العالم 6000 شخص، بعد إعلان إسبانيا تسجيل 105 حالات وفاة خلال 24 ساعة على أراضيها، وذلك وفق حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس»، استنادًا إلى مصادر رسمية، الأحد، نحو الساعة 13.30 ت غ.

وفي المجمل، توفي 6036 شخصًا من أصل 159844 إصابة مسجلة في العالم. وفيما لا تزال الصين الدولة التي سجلت أكبر عدد وفيات (3199) إلا أن الوباء بات يتفشى بسرعة في أوروبا، مع 1907 حالات وفاة بينها 1441 في إيطاليا و288 في إسبانيا، وهما الدولتان الأكثر تأثرًا بالوباء في القارة، وفق «فرانس برس».