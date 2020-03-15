تركيا: السلطات تعتقل عددا من المحامين بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 11:04 صباحا

دانت نقابات المحامين في تركيا اعتقال السلطات التركية لعدد من المحامين، بتهمة الانتماء لـ«تنظيم إرهابي»، في ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن موقع «T24» التركي، الأحد، أن السلطات التركية «اعتقلت 12 محاميا بعدد من المناطق بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح بهدف التغلغل داخل مؤسسات تنفيذ العقوبات».

ولفتت النقابة إلى أن «الأعراف والقوانية الدولية تؤكد أنه لا يحق لأية جهة اعتقال المحامي لمجرد قيامه بالدفاع عن موكله، ومحاكمته بشكل غير قانوني».

واعتبرت النقابة أن ما جرى «من إجراءات بحق المحامين المعتقلين إهانة، الهدف منها إخراس كل من يدافع عن الحق في هذا البلد»، معربة عن «قلقها حيال أوضاع المحامين المعتقلين في ظل الغموض الذي يكتنف التحقيقات التي تفرض عليها النيابة العامة نوعا من السرية، حتى مع الجهات المعنية بالدفاع عن المحامين».

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن المحامين الذين جرى اعتقالهم يقومون بالدفاع عن موكليهم في قضية الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وباء كورونا يحول مدريد الإسبانية إلى مدينة أشباح كغيرها من المدن الأوروبية
دولى
بالصور.. مهرجان يوم الزي الليبي الوطني في سبها
ليبيا
مشاهير طالهم وباء «كورونا»
منوعات
«داخلية الموقتة»: إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا لحجر صحي مدته أسبوعان
ليبيا
«داخلية الموقتة»: منع المواطنين من التزود بالوقود بأنفسهم تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
تعليق صلاة الجماعة في الكويت والآذان بصيغة «صلوا في بيوتكم» (فيديو)
عربى
إيران تغلق المتاجر والشوارع لاحتواء «كورونا» المستجد
دولى
تعليق صلاة الجماعة في تونس وإغلاق الحدود البحرية ضمن إجراءات لمواجهة «كورونا»
عربى
المؤسسة الوطنية تعلن عن تدابير تقشفية نتيجة استمرار إغلاق المنشآت النفطية
ليبيا
«الصحة العالمية»: أوروبا باتت «البؤرة الجديدة» لوباء «كورونا»
دولى
دراسة أوروبية لإنشاء صندوق أسهم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع البناء ...
ليبيا
غسان سلامة يطلع وزير الشؤون الخارجية التونسي على جهوده في حل الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟