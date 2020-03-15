تركيا: السلطات تعتقل عددا من المحامين بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

دانت نقابات المحامين في تركيا اعتقال السلطات التركية لعدد من المحامين، بتهمة الانتماء لـ«تنظيم إرهابي»، في ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن موقع «T24» التركي، الأحد، أن السلطات التركية «اعتقلت 12 محاميا بعدد من المناطق بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح بهدف التغلغل داخل مؤسسات تنفيذ العقوبات».

ولفتت النقابة إلى أن «الأعراف والقوانية الدولية تؤكد أنه لا يحق لأية جهة اعتقال المحامي لمجرد قيامه بالدفاع عن موكله، ومحاكمته بشكل غير قانوني».

واعتبرت النقابة أن ما جرى «من إجراءات بحق المحامين المعتقلين إهانة، الهدف منها إخراس كل من يدافع عن الحق في هذا البلد»، معربة عن «قلقها حيال أوضاع المحامين المعتقلين في ظل الغموض الذي يكتنف التحقيقات التي تفرض عليها النيابة العامة نوعا من السرية، حتى مع الجهات المعنية بالدفاع عن المحامين».

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن المحامين الذين جرى اعتقالهم يقومون بالدفاع عن موكليهم في قضية الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.