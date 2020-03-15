احتفالات عيد الفصح دون مصلين في الفاتيكان

ساحة القديس بطرس خلال إلقاء البابا كلمته، (أرشيفية:فرانس برس)

تجرى كافة صلوات عيد الفصح هذه السنة في ساحة القديس بطرس دون مشاركة المصلين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلن الفاتيكان اليوم الأحد.

وأعلن المكتب البابوي في بيان «على خلفية الوضع الصحي الدوليّ الطارئ حاليا، ستجري شكل الاحتفالات الليتورجيّة الخاصة بالأسبوع المقدس دون حضور المصلين شخصيا»، حسب وكالة «فرانس برس».

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أعلن الفاتيكان في السادس من مارس تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وتقول منظمة الصحة العالمية إن أوروبا أصبحت الآن بؤرة وباء فيروس كورونا العالمي. وحض مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول على اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التجمعات والتجمهر من أجل إنقاذ الأرواح. وأضاف: «لا تتركوا النار مشتعلة».

وجاءت تصريحات غيبريسوس بعد إعلان العديد من الدول الأوربية ارتفاعا حادا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وفي عدد الوفيات. وأصبحت إسبانيا الأكثر تضررا بعد إيطاليا، فقد أعلنت ارتفاعا بنسبة 50% في الوفيات ليصل العدد الإجمالي إلى 120، وعدد الإصابات إلى 4200.