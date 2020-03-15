البيت الأبيض: ترامب غير مصاب بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 02:07 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحدثًا في البيت الأبيض، 10 فبراير 2020، (ا ف ب)

أعلن طبيب البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غير مصاب بفيروس «كورونا المستجد»، كاشفًا بذلك نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له الرئيس بعدما كان على اتصال مباشر مع عدد من أعضاء وفدٍ برازيلي تبيّن أنهم مصابون بالفيروس.

وقال الطبيب شون كونلي: «تلقيت هذا المساء تأكيدًا بأن اختبار (فيروس كورونا) سلبي»، وأضاف: «بعد أسبوع على تناوله العشاء في مارالاغو (في فلوريدا) مع الوفد البرازيلي، لا يُظهر الرئيس أي أعراض»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن ترامب، صباح السبت، أنه خضع الجمعة لفحص «كورونا المستجد»، مشيرا إلى أن النتائج منتظرة في الأيام المقبلة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: «لقد خضعت للفحص مساء أمس»، بعد أن أعلن الجمعة أنه ليس بحاجة للقيام بذلك لأنه لم تظهر عليه أية أعراض، وفق «فرانس برس».

وأعلنت الحكومة البرازيلية الخميس أن مسؤولًا حكوميًّا، التقى في نهاية الأسبوع الماضي ترامب خلال زيارة بولسونارو الأخيرة إلى الولايات المتحدة، ثبت إصابته بفيروس «كورونا».

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