إصابة أول سجين بفيروس كورونا في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 09:45 مساء

أكد مسؤولون فرنسيون السبت إصابة أول سجين بفيروس كورونا المستجد، ما يثير الخشية بسبب الاكتظاظ الذي تشهده عدة سجون في البلاد.

وأكدت الناطقة باسم وزيرة العدل نيكول بيلوبيه إصابة رجل مسن (74 عاما) في سجن فرين شرق العاصمة، تم وضعه في زنزانة انفرادية بتاريخ 8 مارس ونقل إلى المستشفى الجمعة، وفق «فرانس برس».

وقال كريستوف بوتي من سجن فرين «عند وصوله (إلى السجن)، كان يعاني مشاكل تنفسية». وسبق تأكيد إصابة ممرضة في السجن نفسه، لكن وزارة العدل أكدت عدم وجود صلة بين الإصابتين. ويأوي سجن فرين 2159 سجينا، رغم أن طاقة استيعابه لا تتجاوز 1320. وثمة خشية من امكان انتشار الفيروس بسرعة في السجون المكتظة.

وفرضت قيود جديدة في جنوب إيطاليا على زيارة العائلات إلى السجناء، ما أدى إلى نشوب أعمال شغب في سجن مدينة فوجيا أدت إلى فرار 72 سجينا. كذلك، كشف أيضا عن إصابة العضو في مجلس الشيوخ الفرنسي جيلين بانتيل (56 عاما) بالفيروس، لكنها في صحة جيدة.

وأصيبت كذلك سكرتيرة الدولة للانتقال والاندماج البيئي برون بوارسون، لكن مكتبها افاد أنه «لم تظهر عليها أي علامات مقلقة».

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