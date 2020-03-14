نائب وزير الصحة الإيطالي يعلن إصابته بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 04:14 مساء
نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري. (الإنترنت)

أعلن نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد اتصاله مع شخص مشتبه بإصابته بالفيروس.

وقال سيليري، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه عزل نفسه «بمجرد أنه أدرك أن لديه أعراض الفيروس»، وفقا لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية.

وأضاف سيليري: «لقد اتبعت على الفور جميع البروتوكولات كما قالت الوزارة.. لا تزال زوجتي وطفلي في حالة جيدة، وعلى الرغم من أننا في نفس المنزل، قمنا بفصل الغرف».

ووجه سيليري الشكر للنظام الصحي الإيطالي والأطباء والممرضات الذين يمنحون إيطاليا الفخر، مشددًا على أن هناك إمكانية واحدة فقط وهي أن تكون مسؤولاً وشجاعًا وداعمًا وسنفعل كل ذلك معًا، مشيراً إلى أنه سيواصل العمل بلا هوادة.

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