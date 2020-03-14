المغرب تسجل 9 حالات إصابة جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 17 إصابة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 03:34 مساء

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» جديدة بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض «كوفيد-19»، هو 17 حالة بالبلاد إلى حدود يوم السبت، 14 مارس 2020.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أن هذه الحالات التسع تتعلق بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من إسبانيا «4 حالات»، إيطاليا «3 حالات» ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا المغرب ما بين 24 فبراير و12 مارس 2020، بالمدن التالية: تطوان والرباط والدار البيضاء وفاس وخريبكة، وفق جريدة »الصباح» المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقًا، وما زالت تحت العلاج.

وقد تم تشخيص الحالات التسع، من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المركز الوطني للإنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة. وأكدت وزارة الصحة أن الحالة الصحية لجميع الحالات المؤكدة مستقرة ولا تدعو للقلق.

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