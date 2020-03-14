إقرار مشروع قانون أميركي لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد

مجلس النواب الأميركي (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مجلس النواب الأميركي، صباح السبت، حزمة إجراءات لمساعدة الأميركيين المتضررين من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

ووفق «فرانس برس»، أيّد 363 نائبا الإجراءات بينما رفضها 40 فقط، ما يعني أنه سيتم رفعها إلى مجلس الشيوخ.

وقبل التصويت، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة عن دعمه مشروع القانون ودعا الجمهوريين والديمقراطيين لتأييده.

فحوصات مجانية

وقال ترامب عبر «تويتر»: «سيتبع مشروع القانون هذا توجيهاتي بإجراء فحوصات مجانية لفيروس كورونا (المستجد) والسماح بإجازة مرضية مدفوعة لعاملينا الأميركيين المتأثرين».

وأضاف أنه أصدر توجيهات لوزيري الخزانة والعمل لإصدار قواعد تضمن عدم تأثّر الأعمال التجارية الصغيرة بالإجراءات.

وكتب الرئيس الأميركي: «أشجّع جميع الجمهوريين والديمقراطيين على توحيد صفوفهم والتصويت بنعم». وتابع: «سأمنح دائما الأولوية لصحة ووضع العائلات الأميركية. أتطلع للتوقيع على النص النهائي للقانون في أقرب وقت ممكن».