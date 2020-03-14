إقرار مشروع قانون أميركي لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 11:37 صباحا
مجلس النواب الأميركي (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مجلس النواب الأميركي، صباح السبت، حزمة إجراءات لمساعدة الأميركيين المتضررين من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

ووفق «فرانس برس»، أيّد 363 نائبا الإجراءات بينما رفضها 40 فقط، ما يعني أنه سيتم رفعها إلى مجلس الشيوخ.

وقبل التصويت، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة عن دعمه مشروع القانون ودعا الجمهوريين والديمقراطيين لتأييده.

فحوصات مجانية
وقال ترامب عبر «تويتر»: «سيتبع مشروع القانون هذا توجيهاتي بإجراء فحوصات مجانية لفيروس كورونا (المستجد) والسماح بإجازة مرضية مدفوعة لعاملينا الأميركيين المتأثرين».

وأضاف أنه أصدر توجيهات لوزيري الخزانة والعمل لإصدار قواعد تضمن عدم تأثّر الأعمال التجارية الصغيرة بالإجراءات.

وكتب الرئيس الأميركي: «أشجّع جميع الجمهوريين والديمقراطيين على توحيد صفوفهم والتصويت بنعم». وتابع: «سأمنح دائما الأولوية لصحة ووضع العائلات الأميركية. أتطلع للتوقيع على النص النهائي للقانون في أقرب وقت ممكن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعليق صلاة الجماعة في تونس وإغلاق الحدود البحرية ضمن إجراءات لمواجهة «كورونا»
عربى
المؤسسة الوطنية تعلن عن تدابير تقشفية نتيجة استمرار إغلاق المنشآت النفطية
ليبيا
«الصحة العالمية»: أوروبا باتت «البؤرة الجديدة» لوباء «كورونا»
دولى
دراسة أوروبية لإنشاء صندوق أسهم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع البناء ...
ليبيا
غسان سلامة يطلع وزير الشؤون الخارجية التونسي على جهوده في حل الأزمة الليبية
ليبيا
تقرير أميركي يتوقع إصابة نحو 150 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس «كورونا»
دولى
العيساوي: أرغمنا على خفض الترتيبات المالية للعام 2020 إلى 38 مليار دينار
ليبيا
الصين: الجيش الأميركي قد يكون وراء جلب فيروس «كورونا» إلى البلاد
دولى
جريدة الوسط: فرنسا تحاول ملء الفراغ و«القبض» على الملف الليبي
ليبيا
أندية مصرية تخطط لخطف حمدو الهوني من الترجي
رياضة محلية
فرانس برس: قادة أفارقة يبحثون تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية
ليبيا
ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب «كورونا».. وتعليق الليغا مرحلتين على الأقل
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات تعالج تساقط الشعر