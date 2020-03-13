لويزيانا أول ولاية أميركية تؤجل الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 مارس 2020, 07:33 مساء
صورة تعبيرية لفيروس كورونا.

أعلنت السلطات في ولاية لويزيانا، الجمعة، تأجيل الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي فيها، والتي كانت مقررة في الرابع من أبريل إلى العشرين من يونيو بسبب وباء «كورونا»، لتصبح بذلك أول ولاية أميركية تتخذ قرارًا مماثلًا.

وقال وزير الدولة كايل اردوين المسؤول عن إجراء الانتخابات في لويزيانا في مؤتمر صحفي: «أعلنت اليوم وجود حال طوارئ»، موضحًا في ضوء ذلك أن الانتخابات التمهيدية سترجأ في الولاية التي أحصت 33 إصابة بـ«كورونا»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويشارك ملايين الأميركيين اعتبارًا من الثلاثاء في انتخابات تمهيدية للديموقراطيين في أربع ولايات طالها الوباء هي أريزونا وفلوريدا وإيلينوي وأوهايو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: الجيش الأميركي قد يكون وراء جلب فيروس «كورونا» إلى البلاد
دولى
جريدة الوسط: فرنسا تحاول ملء الفراغ و«القبض» على الملف الليبي
ليبيا
أندية مصرية تخطط لخطف حمدو الهوني من الترجي
رياضة محلية
إصابة مدرب أرسنال بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
للوقاية من «كورونا».. كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي بالبرتغال
رياضة عالمية
إغلاق المدارس في فرنسا اعتبارا من الإثنين وحتى إشعار آخر
دولى
بلدية تاجوراء تعلق الدراسة لمدة 14 يوما
ليبيا
فرانس برس: قادة أفارقة يبحثون تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية
ليبيا
ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب «كورونا».. وتعليق الليغا مرحلتين على الأقل
رياضة عالمية
دراسة: احتمال اختفاء «الأمازون» في غضون 50 عاما
علوم وتكنولوجيا
إصابة الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته بفيروس «كورونا» المستجد
ثقافة وفن
مسربة وثائق «ويكيليكس» تحاول الانتحار
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء يكشفون الطريقة المثلى لتجنب الفيروسات