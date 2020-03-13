لويزيانا أول ولاية أميركية تؤجل الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين بسبب «كورونا»

صورة تعبيرية لفيروس كورونا.

أعلنت السلطات في ولاية لويزيانا، الجمعة، تأجيل الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي فيها، والتي كانت مقررة في الرابع من أبريل إلى العشرين من يونيو بسبب وباء «كورونا»، لتصبح بذلك أول ولاية أميركية تتخذ قرارًا مماثلًا.

وقال وزير الدولة كايل اردوين المسؤول عن إجراء الانتخابات في لويزيانا في مؤتمر صحفي: «أعلنت اليوم وجود حال طوارئ»، موضحًا في ضوء ذلك أن الانتخابات التمهيدية سترجأ في الولاية التي أحصت 33 إصابة بـ«كورونا»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويشارك ملايين الأميركيين اعتبارًا من الثلاثاء في انتخابات تمهيدية للديموقراطيين في أربع ولايات طالها الوباء هي أريزونا وفلوريدا وإيلينوي وأوهايو.