أول إصابة في مقر الأمم المتحدة بفيروس «كورونا»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت).

أظهرت الفحوص الطبّية إصابة دبلوماسية من بعثة الفلبين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا المستجدّ، لتكون بذلك أول إصابة مسجّلة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وهذه الدبلوماسية العاملة في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تختص بالمسائل القانونيّة، توجهت إلى مقرّ الأمم المتحدة للمرة الأخيرة الإثنين الماضي، وفي اليوم التالي، ظهرت عليها أعراض إنفلونزا وزارت طبيبا.

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وجاء في رسالة للبعثة الفلبينية أرسلت إلى وفود دبلوماسية عدة لدى الأمم المتحدة وحصلت عليها وكالة فرانس برس: تلقت (الدبلوماسية الفيليبينية) مكالمة (الخميس) تُخبرها بأنّها مصابة بـكوفيد-19.

وأضافت الرسالة أنه تم إغلاق البعثة الفلبينية وأصدرت تعليمات لجميع الموظفين بضرورة الخضوع لحجر صحي.

ويعمل نحو ثلاثة آلاف موظّف في أمانة الأمم المتحدة في نيويورك، فضلا عن العديد من الدبلوماسيين من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة يتنقلون بين بعثاتهم الدبلوماسية.