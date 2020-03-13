بريطانيا تشيد بالهجوم الأميركي على مجموعة موالية لإيران في العراق

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب. (أرشيفية: الإنترنت).

رحب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بالضربات الأميركية التي استهدفت جماعة موالية لإيران في العراق، معتبرا أنها كانت رداً متكافئاً على مقتل أميركيَّين وبريطاني في هجوم صاروخي.

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وقال راب في بيان اليوم الجمعة إن «الردّ على الهجوم الجبان ضد قوات التحالف في العراق كان سريعا وحاسما ومتكافئا»، مشيرا إلى التزام القوات البريطانية في العراق مع شركائها في التحالف «لمساعدة البلاد في مواجهة الأنشطة الإرهابية، وأي طرف يسعى لإيذاء التحالف يمكنه توقع رد قوي»، وذلك حسبما نقلت عنه «فرانس برس».