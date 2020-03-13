تقرير أميركي يتوقع إصابة نحو 150 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس «كورونا»

صورة مجهرية لفيروس «كورونا» المستجد. (فرانس برس).

توقع تقرير أميركي أن يواجه ما بين 70 و150 مليون شخص خطر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة.

ونقل هذا التقرير إلى مجلس الشيوخ الأميركي، حيث كانت النائب الديموقراطية رشيدة طليب تتحدث أمس، الخميس، خلال جلسة استماع لأعضاء القوة الخاصة وخصصت هذه الجلسة لمكافحة الفيروس، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت طليب أن الطبيب الملحق بالكونغرس، براين موناهان، قال لمجلس الشيوخ إنّه يتوقع إصابة ما بين 70 و150 مليون شخص بالفيروس في الولايات المتحدة، مؤكدة بذلك تقارير تناقلتها وسائل إعلام أميركية.

الاستعداد للأسوأ

ونقل الطبيب هذا التوقع إلى مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، طالباً إليهم الاستعداد للأسوأ.

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وتشير الفرضية الأكثر تشاؤماً إلى احتمال أن يصاب بالفيروس نحو 46% من الأميركيين البالغ تعدادهم 327 مليون نسمة. وبالمقارنة، كانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، حذّرت من أنّ 70% من سكان ألمانيا قد يصابون بالفيروس.

وتدور نسبة الوفيات حول 1%، حسب آخر التقديرات التي نقلها، الأربعاء الماضي، إلى الكونغرس أنتوني فوكي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية.

وبالاستناد إلى هذه النسبة، فإنّ هذا قد يعني تسجيل ما بين 700 ألف و1.5 مليون وفاة في الولايات المتحدة.

ومن باب المقارنة، فإنّ أمراض القلب التي تعدّ السبب الأول للوفيات الناجمة عن أمراض في الولايات المتحدة، أسفرت عن 650 ألف وفاة في 2018، فيما أدى مرضا الإنفلونزا والالتهاب الرئوي مجتمعين إلى وفاة 60 ألفاً.

الأكثر تضررا

ويرتفع خطر الوفاة نتيجة الإصابة بـ«كورونا» المستجد عند المصابين الذين تخطوا 60 عاماً، وهو أكبر لدى المصابين الذين تخطوا 80 عاماً والذين يعانون من أمراض أخرى مثل السكري والأمراض القلبية أو التنفسية، أو حتى لدى الذين يعانون من ضعف أجهزتهم المناعية.

وقال الطبيب إنه بالإمكان تجنّب التقدير الأكثر تشاؤماً بفضل العمل على احتواء انتشار الوباء، مشيرا إلى أن النموذج الذي طوّرته في 2014 المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها بشأن وباء إيبولا، كان يتوقع إصابة أكثر من مليون شخص، مضيفاً أن المصابين بالمحصلة كانوا أقل من 30 ألفاً.