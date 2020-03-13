الصين: الجيش الأميركي قد يكون وراء جلب فيروس كورونا إلى البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 مارس 2020, 10:08 صباحا
عامل في مستشفى بووهان بمقاطعة هوباي الصينية، 10 مارس 2020. (فرانس برس).

قال مسؤول صيني إن الجيش الأميركي قد يكون أدخل فيروس كورونا المستجد القاتل إلى الصين.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في تغريدة على موقع تويتر في ساعة متأخرة الخميس، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قال في وقت سابق إن مصدر الفيروس هو الحيوانات البرية التي بيعت في سوق في مدينة ووهان وسط الصين.

لكن في الأيام القليلة الماضية، قال مسؤولون صينيون إن الفيروس قد يكون ظهر أولا في مكان آخر، فيما ردت بكين بغضب على مسؤولين أميركيين وصفوا كورونا بأنه فيروس ووهان وأنه أجنبي.

وفي تغريدته نشر تشاو تسجيل فيديو لرئيس المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال شهادة أمام الكونغرس قال فيها إنه تمّ تشخص سبب وفاة بعض الأميركيين الذين كان يعتقد أنهم توفوا بالانفلونزا، بأنه كوفيد-19.

أسئلة تحتاج إلى  إجابات
أضاف: مركز الوقاية من الأمراض تحت الضوء. متى ظهر المريض رقم واحد في الولايات المتحدة؟ كم عدد الأشخاص المصابين؟ ما هي أسماء المستشفيات؟، متابعا: ربما الجيش الأميركي هو من جلب الوباء إلى ووهان. اعتمدوا الشفافية، انشروا بياناتكم، الولايات المتحدة مدانة لنا بشرح ما جرى.

كما نشر المسؤول الصيني مقالا اعتبر أنه يزيد من أدلة الاتهامات الموجهة إلى واشنطن، وأن الفيروس ظهر أولا في الولايات المتحدة.

فيروس ووهان
وأثار المسؤولون الأميركيون غضب الصين بسبب ربط الفيروس بالدولة الأسيوية، مع وصف وزير الخارجية مايك بومبيو الوباء بأنه فيروس ووهان. ورفضت وزارة الخارجية الصينية تلك العبارة وقالت إنها مهينة ولا تحترم العلم.

وأصيب أكثر من 130 ألف شخص بالفيروس في أنحاء العالم وتوفي قرابة 5 آلاف حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب «كورونا».. وتعليق الليغا مرحلتين على الأقل
رياضة عالمية
إصابة الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته بفيروس «كورونا» المستجد
ثقافة وفن
مسربة وثائق «ويكيليكس» تحاول الانتحار
دولى
ليفربول يودع دوري الأبطال بعد سقوط جديد أمام أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
غوتيريس يعين ستيفاني ويليامز مبعوثا خاصا لليبيا بالوكالة
ليبيا
«الصحة العالمية» تصنف فيروس كورونا المستجد «جائحة»
دولى
خبراء أميركيون يشاركون في التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
ميركل لحفتر: وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان
ليبيا
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء يكشفون الطريقة المثلى لتجنب الفيروسات