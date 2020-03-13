إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إصابة زوجته بفيروس كورونا، وذلك بعد أن ظهرت نتائج الاختبار التي أجريت لها أنها إيجابية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: صوفي غريغوار ترودو خضعت لفحص (كوفيد-19) اليوم، والاختبار جاء إيجابيا، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان ترودو قرر العمل من منزله؛ كإجراء وقائي أثناء خضوع زوجته لفحص «كورونا».

وقال بيان رسمي صادر أمس إن صوفي ترودو ظهرت عليها عوارض مشابهة لعوارض الزكام عقب عودتها من لندن وتخضع لفحص (كوفيد -19)، مضيفًا أنه «على الرغم من أن رئيس الوزراء نفسه لا يظهر أي عوارض، لكنه اختار العمل من المنزل تحت حجر ذاتي...كإجراء وقائي، لحين صدور نتائج صوفي».