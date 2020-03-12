البيت الأبيض: لا حاجة لخضوع ترامب لفحص كورونا بعد لقائه مساعد الرئيس البرازيلي المصاب

البيت الأبيض. (الإنترنت)

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنه لا حاجة «في الوقت الراهن» لخضوع الرئيس دونالد ترامب لفحص فيروس «كورونا» المستجد، برغم لقائه قبل أيام مساعدًا للرئيس البرازيلي جائير بولسونارو، تبين لاحقًا أنه مصاب بالفيروس.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية ستيفاني غريشام، إن «الرئيس ونائب الرئيس (مايك بنس) لم يختلطا عمليًا بالمستشار الذي ثبتت إصابته بالفيروس وليسا بحاجة للخضوع للفحص في الوقت الراهن»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكانت الحكومة البرازيلية أعلنت في وقت سابق الخميس أن مسؤولًا حكوميًا التقى في نهاية الأسبوع الماضي ترامب خلال زيارة بولسونارو الأخيرة إلى الولايات المتحدة، ثبت إصابته بفيروس كورونا.