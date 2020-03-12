إيطاليا تسجل 189 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

صورة تعبيرية عن فيروس كورونا.

تخطت الوفيات الناتجة عن فيروس «كورونا» المستجد في إيطاليا، اليوم الخميس، عتبة الألف لتصل إلى 1016 حالة من بين أكثر من 15 ألف إصابة مسجلة، كما أعلنت إدارة الحماية المدنية.

وسجلت 189 حالة وفاة إضافية الخميس في إيطاليا، أكثر بلد أوروبي متأثر بالفيروس، مقابل 196 الأربعاء، حسب وكالة «فرانس برس».

وتتركز الوفيات والإصابات في لومبارديا (شمال) مع 744 حالة وفاة و8725 إصابة، تليها منطقة إيميليا رومانيا (شمال وسط) التي سجلت 146 حالة وفاة و1947 إصابة، في حين بقيت خمس مناطق إيطالية فقط بمنأى عن تسجيل وفيات ناجمة عن الفيروس.