أكار: اتفاق «بدرجة كبيرة» مع روسيا بشأن تفاصيل هدنة إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 11:30 صباحا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الدفاع خلوصي أكار. (ارشيفية: إنترنت)

نقلت وكالة الأناضول التركية اليوم الخميس عن وزير الدفاع خلوصي أكار أن مسؤولين أتراكا وروسا توصلوا بدرجة كبيرة لاتفاق بشأن تفاصيل وقف إطلاق نار في منطقة إدلب السورية خلال محادثات في أنقرة.

واتفق البلدان الأسبوع الماضي على وقف لإطلاق النار يهدف لمنع تصعيد العنف في إدلب. ووصل وفد روسي إلى أنقرة هذا الأسبوع لمناقشة التفاصيل التي تشمل ممرا أمنيا ودوريات مشتركة على الطريق إم4 الاستراتيجي.

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وقال أكار إن المحادثات مع الروس لا تزال مستمرة، مضيفا أن جميع القوات التركية في إدلب ما زالت في مواقعها، وفق وكالة «رويترز». وصرح الوزير بأن تركيا ستواصل هجومها العسكري في إدلب إذا انُتهك وقف إطلاق النار، مؤكدا على التحذير الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء.

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