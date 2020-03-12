أميركا تنصح مواطنيها بعدم السفر الى الخارج بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 07:58 صباحا
مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الخارجية الأميركية أن على الأميركيين إعادة النظر في سفرهم الى خارج البلاد بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت في بيان، في وقت متأخر الأربعاء، «تنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين بإعادة النظر بسفرهم الى الخارج بسبب التأثير العالمي لفيروس كوفيد-19».

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وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سوف توقف السفر من والى أوروبا لمدة ثلاثين يوما في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا، وفقا لـ«فرنس برس».

وقال ترامب في خطاب الى الأميركيين، الأربعاء، «من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول الى شواطئنا، سوف نعلّق جميع الرحلات من أوروبا الى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة. القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة».

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